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Решением правительства Армении снимается ряд положения ограничений военного  положения

Решением правительства Армении снимается ряд положения ограничений военного  положения

Решением правительства Армении снимаются ограничения на проведение митингов, публикации СМИ и спецрежим въезда и выезда из страны, введенные из-за военного положения. 

Как сообщает Арменпресс, снимается запрет на организацию и проведение митингов и забастовок в условиях военного положения, которое было объявлено в республике 27 сентября 2020 года, особый режим въезда и выезда на территорию Республики Армения, ограничения на публикации и трансляции передач.


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