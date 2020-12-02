Решением правительства Армении снимается ряд положения ограничений военного  положения

Решением правительства Армении снимаются ограничения на проведение митингов, публикации СМИ и спецрежим въезда и выезда из страны, введенные из-за военного положения.

Как сообщает Арменпресс, снимается запрет на организацию и проведение митингов и забастовок в условиях военного положения, которое было объявлено в республике 27 сентября 2020 года, особый режим въезда и выезда на территорию Республики Армения, ограничения на публикации и трансляции передач.