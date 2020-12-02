Решением правительства Армении снимается ряд положения ограничений военного положения
17:33, 2 Декабрь, 2020
Решением правительства Армении снимаются ограничения на проведение митингов, публикации СМИ и спецрежим въезда и выезда из страны, введенные из-за военного положения.
Как сообщает Арменпресс, снимается запрет на организацию и проведение митингов и забастовок в условиях военного положения, которое было объявлено в республике 27 сентября 2020 года, особый режим въезда и выезда на территорию Республики Армения, ограничения на публикации и трансляции передач.
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