Испания завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС

Испания уведомила Совет Европы и генеральный секретариат ЕС о завершении внутренних процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница пресс-секретаря главы МИД Армении в Facebook.

«30 ноября 2020 года Испания уведомила генеральный секретариат ЕС и Совет Европы о завершении внутренних процедур, необходимых для ратификации соглашения Армения-ЕС», - говорится в заявлении.