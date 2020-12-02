В Испании подсчитали, сколько туристов потеряли из-за пандемии

Падение турпотока в Испанию с начала года и по октябрь превысило 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).

В ноябре в стране побывали чуть более миллиона иностранцев. За первые десять месяцев года — 17,9 миллион. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был 74,7 миллиона визитеров.

Самые большие потери — гости из США, число которых сократилось на 86,5 процентов. Чаще всего в Испанию приезжают французы, за год сократившие визиты на треть,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С начала года совокупные расходы путешественников составили 18,6 миллиарда евро, год назад они достигали 82 миллиардов евро. Траты каждого из них также уменьшились на 23 процента, до 845 евро в день.

В прошлом году Испанию посетили почти 84 миллиона туристов (это второе место в мире после Франции). В 2020 году в связи с коронавирусом падение турпотока в апреле и мае было 100 процентов, в июне – 97,7 процентов.

Для гостей из ряда стран, не входящих в ЕС, в том числе из России, границы Испании закрыты с марта.