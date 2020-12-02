Посольство РФ ответило на письмо деятелей искусства о помощи в возвращении армянских пленных

Посольство РФ ответило на письмо деятелей искусства Армении с призывом оказать содействие в вопросе возвращения армянских военнопленных, отметив, что этот вопрос находится в центре внимания высшего руководства страны.

В беседе с корреспондентом Арменпресс народный артист Армении Грант Тохатян, активно участвующий в этой инициативесказал, что от других посольств пока нет ответов.

Деятели искусства обратились и в Армянский офис Международного комитета Красного Креста (МККК). Они встретились с Зарой Аматуни, менеджером по связям с общественностью офиса МККК. Аматуни заверила, что они заняты решением этой проблемы еще до того до подачи письма. Ранее Аматуни сообщила Арменпресс, что Международный комитет Красного Креста (МККК), как нейтральный орган, поддерживает стороны нагорно-карабахского конфликта в достижении соглашения об обмене пленными. “С октября наша организация посещает пленных мирных жителей и военнопленных. Мы поддерживаем их, следим за состоянием их здоровья, но решения об их возвращении принимают стороны конфликта”, - сказала Аматуни.

29 ноября деятели искусства направили письма, касающиеся вопроса армянских военнопленных в посольство России в Армении, 30 ноября - в посольство Франции в Армении, а 1 декабря - в посольство США в Армении. Касаясь их дальнейших действий, народный артист Армении отметил, что когда появятся ответы от посольств России, Франции и США в Армении, а также от международных организаций, в которые были отправлены письма, они постараются быть полезными, сотрудничая с офисом Защитника прав человека, и продолжая оставаться в этом процессе.