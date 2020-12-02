Для восстановления разрушенного войной Мартуни необходимы строители

В результате ракетных обстрелов азербайджанских вооруженных сил в населенных пунктах Мартунинского района Арцаха полностью или частично повреждено 1 038 домов. Об этом Арменпресс сообщил заместитель главы администрации Вадим Даниелян.

“Более того, 20 домов были полностью разрушены. Большой ущерб нанесен и гражданской инфраструктуре. В настоящее время электроснабжение прилегающих к Мартуни поселков не постоянно, по ограниченному графику. Газовые трубы были повреждены. В целом в Мартунинском районе восстановлено 60% газоснабжения. Причем в райцентре частично, а в селах почти полностью. В настоящее время у нас есть договоренности с двумя строительными компаниями о восстановлении разрушенных зданий, но по-прежнему ощущается нехватка строительных рабочих. Селам нанесен сравнительно небольшой ущерб, их инфраструктура уже восстановлена, большая часть жителей вернулась. На сегодняшний день в город Мартуни вернулись 2 000 жителей. Остальные ждут решения жилищного вопроса. Пытаемся временно решить жилищный вопрос путем сдач в аренду. 1 декабря открылись школы в 7 общинах области, а сегодня - еще в 5. Жители сел Мартуни, оказавшихся под контролем Азербайджана, в основном переехали в другие населенные пункты региона, в Степанакерт и частично в Республику Армения. Мы стараемся их максимально поддерживать, хотя бы в плане обеспечения минимальными ресурсами. В ближайшее время мы начнем складировать продукты питания для обеспечения населения”, - сказал Вадим Даниелян, добавив, что они накопили и необходимое количество стройматериалов, и если будет рабочая сила, реставрационные работы пойдут полным ходом.

Ван Новиков