Армения предлагает провести обмен пленными по принципу “все в обмен на всех”

2 декабря вице-премьер Тигран Авинян принял посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина. Об этом Арменпресс сообщили в офисе Тиграна Авиняна.

Приветствуя гостя, вице-премьер поблагодарил российскую сторону за ее ключевую роль в прекращении боевых действий в Арцахе и в установлении режима прекращения огня.

В ходе встречи подробно обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными, поиском пропавших без вести и поиском тел погибших. Вице-премьер отметил, что эти вопросы находятся в повестке дня правительства Армении, делается все, чтобы этот процесс был максимально ускорен.

Тигран Авинян заявил, что в процессе обмена пленными армянская сторона предлагает применить принцип “все на всех”. Кроме того, предлагается создать механизм, согласно которому, если и в будущем появятся другие заключенные, они должны быть немедленно возвращены без каких-либо предварительных условий.

Посол Копыркин отметил, что вопрос поиска тел погибших, пленных и пропавших без вести находится в центре внимания российского руководства, которое придает особое значение всесторонней реализации положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Вице-премьер Тигран Авинян отметил значение помощи, предоставленной Россией, в решении гуманитарных проблем народа Арцаха. Он также подчеркнул необходимость беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций в Арцах.