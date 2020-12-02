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Джонсон прокомментировал одобрение вакцины Pfizer и BioNTech в Британии

Джонсон прокомментировал одобрение вакцины Pfizer и BioNTech в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал фантастической новость о том, что в Британии была одобрена вакцина от COVID-19 фармкомпаний Pfizer и BioNTech, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"То, что MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) одобрило вакцину от COVID-19 Pfizer и BioNTech Group - это фантастическая (новость). Именно защита, которую дают нам вакцины, позволит в конечном итоге вернуться к привычной жизни и вновь запустить экономику", - написал Джонсон в Twitter.

В среду правительство сообщило, что вакцина фармкомпаний Pfizer и Biontech против коронавируса одобрена для применения в Великобритании. C начала следующей недели в Британии начнется программа по вакцинации людей против коронавируса.


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