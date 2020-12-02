Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
15:26, 2 Декабрь, 2020
Армия обороны Республики Арцах опубликовала еще один список имен воинов, погибших в боях за оборону Родины.
- Манукян Артур Тигранович, резервный состав, 1994 г. р.
- Товмасян Тигран Сережаевич, 1998 г. р.
- Дунамалян Миша Варданович, 2000 г. р.
- Абраамян Саргис Геворкович, 1999 г. р.
- Саакян Меружан Рубенович, 2001 г. р.
- Григорян Давид Манвелович, 2000 г. р.
- Мелконян Нарек Варданович, 2000 г. р.
- Варданян Арман Санасарович, 2000 г. р.
- Киракосян Эдик Гагикович, 2000 г. р.
- Арутюнян Гамлет Арагацович, 2001 г. р.
- Хачатрян Артем Хачатурович, 2001 г. р.
- Асатрян Геворг Ваникович, 2002 г. р.
- Петросян Вардан Арменович, 2000 г. р.
- Григорян Давид Гоарович, 2000 г. р.
- Данниэлян Даниэль Араевич, 2000 г. р.
- Кизиранц Гарик Каджикович, 2000 г. р.
- Тоноян Мехак Арутюнович, 2000 г. р.
- Меликян Погос Хачикович, резервный состав, 1997 г. р.
- Григорян Саргис Татулович, резервный состав, 1985 г. р.
- Овсепян Оник Джамбулатович, резервный состав, 1989 г. р.
- Григорян Гриша Генрихович, резервный состав, 1992 г. р.
- Карапетян Ваге Артурович, резервный состав, 1993 г. р.
- Арустамян Мхитар Мирзаевич, резервный состав, 1977 г. р.
- Даниелян Марат Романович, резервный состав, 1983 г. р.
- Аветисян Саргис Погосович, резервный состав, 1993 г. р.
- Мнацаканян Роберт Борисович, резервный состав, 1996 г. р.
- Аветисян Саргис Грачьевич, резервный состав, 1998 г. р.
- Неркарарян Ованнес Ованнесович, резервный состав, 1978 г. р.
- Бабаян Артур Суренович, резервный состав, 1982 г. р.
- Арзуманян Микаел Ваграмович, резервный состав, 1996 г. р.
- Бабаян Роланд Володяевич, доброволец, 1960 г. р.
- Асатрян Араик Ерджаникович, доброволец, 1969 г. р.
- Карапетян Арсен Гургенович, доброволец, 1998 г. р.
- Погосян Вардан Гарникович, доброволец, 1979 г. р.
До этого Армия обороны Арцаха опубликовала имена 1712 погибших воинов. 18 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что судебно-медицинскую экспертизу прошли 2 425 тел погибших военнослужащих, среди которых есть и неопознанные.
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