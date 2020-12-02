Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Республики Арцах опубликовала еще один список имен воинов, погибших в боях за оборону Родины.

Манукян Артур Тигранович, резервный состав, 1994 г. р. Товмасян Тигран Сережаевич, 1998 г. р. Дунамалян Миша Варданович, 2000 г. р. Абраамян Саргис Геворкович, 1999 г. р. Саакян Меружан Рубенович, 2001 г. р. Григорян Давид Манвелович, 2000 г. р. Мелконян Нарек Варданович, 2000 г. р. Варданян Арман Санасарович, 2000 г. р. Киракосян Эдик Гагикович, 2000 г. р. Арутюнян Гамлет Арагацович, 2001 г. р. Хачатрян Артем Хачатурович, 2001 г. р. Асатрян Геворг Ваникович, 2002 г. р. Петросян Вардан Арменович, 2000 г. р. Григорян Давид Гоарович, 2000 г. р. Данниэлян Даниэль Араевич, 2000 г. р. Кизиранц Гарик Каджикович, 2000 г. р. Тоноян Мехак Арутюнович, 2000 г. р. Меликян Погос Хачикович, резервный состав, 1997 г. р. Григорян Саргис Татулович, резервный состав, 1985 г. р. Овсепян Оник Джамбулатович, резервный состав, 1989 г. р. Григорян Гриша Генрихович, резервный состав, 1992 г. р. Карапетян Ваге Артурович, резервный состав, 1993 г. р. Арустамян Мхитар Мирзаевич, резервный состав, 1977 г. р. Даниелян Марат Романович, резервный состав, 1983 г. р. Аветисян Саргис Погосович, резервный состав, 1993 г. р. Мнацаканян Роберт Борисович, резервный состав, 1996 г. р. Аветисян Саргис Грачьевич, резервный состав, 1998 г. р. Неркарарян Ованнес Ованнесович, резервный состав, 1978 г. р. Бабаян Артур Суренович, резервный состав, 1982 г. р. Арзуманян Микаел Ваграмович, резервный состав, 1996 г. р. Бабаян Роланд Володяевич, доброволец, 1960 г. р. Асатрян Араик Ерджаникович, доброволец, 1969 г. р. Карапетян Арсен Гургенович, доброволец, 1998 г. р. Погосян Вардан Гарникович, доброволец, 1979 г. р.

До этого Армия обороны Арцаха опубликовала имена 1712 погибших воинов. 18 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что судебно-медицинскую экспертизу прошли 2 425 тел погибших военнослужащих, среди которых есть и неопознанные.