Президент РФ подписание трехстороннего заявления считает смелым шагом Пашиняна

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписание трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху считает мужественным шагом премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, Путин заявил об этом 2 декабря во время онлайн заседания руководителей стран Организации Договора о коллективной безопасности.

“Армения и армянский народ переживали один из самых сложных периодов в своей истории. Руководству Армении, премьер-министру, пришлось принять очень трудное, но необходимое для армянского народа решение. Должен сказать, что это решение было, конечно, болезненным, оно требовало от премьер-министра необходимого и большого личного мужества. Это очевидно. Он взял на себя эту ответственность”, - сказал Путин.

Президент России отметил, что теперь необходимо поддержать лично премьер-министра и его команду, чтобы обеспечить мирную жизнь в стране, выполнить все договоренности и содействовать людям, оказавшимся в тяжелых жизненных условиях.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Война была прекращена в 01:00 10 ноября. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы.

Норайр Шогикян