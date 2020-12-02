Почти во всех населенных пунктах Мартакерта открылись и уже действуют школы

Решение жилищного вопроса является одним из приоритетных вопросов в Мартакертском районе Арцаха. Об этом Арменпресс сообщил глава Мартакертской районной администрации Айк Бахшиян.

“Во время войны 70 - 80% жилого фонда Мартакерта было частично или полностью повреждено ракетными обстрелами азербайджанских вооруженных сил. При этом, полностью разрушенных домов не много. Больше всего пострадали крыши и окна жилых домов и частных домов. В Мартакерт вернулось 50% населения райцентра, а в села - 90%. Эти цифры сейчас растут. Жителям мы предоставляем полиэтиленовые листы для временного перекрытия окон. Мы работаем и над ремонтом аварийного жилого фонда, но из-за проблем с поставками стройматериалов работы идут медленно. Всего в регион из сел Мартакерта, контролируемых Азербайджаном, переехали 360 семей. Вместе с населением Талыша и Матагиса количество семей, оставшихся без крова, достигает 500. Чтобы предоставить им квартиры, потребуется соответствующее количество новых квартир. Для решения этой проблемы мы планируем выкупить и предоставить им квартиры, владельцы которых годами здесь не жили”, - сказал глава администрации области.

По его словам, школы уже открыты практически во всех населенных пунктах Мартакертского района, кроме двух сел. В настоящее время в районных школах учатся 1 476 учащихся, до войны их было - 3 367 .

Относительно восстановления поврежденных инфраструктур, наш собеседник сообщил, что в настоящее время подача газа в Мартакерт восстановлена на 75 - 80%, практически полностью восстановлено электроснабжение.

“Средства связи в Мартакерте сейчас в плохом состоянии. Интернета пока нет. Есть трудности со звонками на телефонные номера Республики Армения, они также не могут звонить нам оттуда”, - сказал Айк Бахшиян.

Ван Новиков