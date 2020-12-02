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Мане Тандилян назначена министром труда, социальных и жилищных вопросов Арцаха

Мане Тандилян назначена министром труда, социальных и жилищных вопросов Арцаха

Согласно указу, подписанному президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном 2 декабря, Микаел Самвелович Вирабян освобожден от должности министра труда, социальных вопросов и жилищного строительства Республики Арцах в связи с переходом на другую работу. В тот же день другим указом президента Республики Арцах Мане Ваня Тандилян назначена министром труда, социальных дел и жилищного строительства. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В связи с этим президент республики принял Мане Тандилян, наметил программы, которые предстоит реализовать в рамках государственной социальной политики в создавшейся сложной социально-экономической ситуации. Араик Арутюнян также поблагодарил новоназначенного министра за ее готовность принять предложение работы в такой тяжелый послевоенный период.


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