Комиссия НС одобрила ратификацию Соглашения об упрощении перемещения ювелирной продукции в ЕАЭС

Постоянная комиссия Наационального собрания Армении по вопросам региональной и евразийской интеграции одобрила вопрос о ратификации “Соглашения об особенностях совершения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза”. Как передает Арменпресс, замминистра экономики Армении Варос Симонян отметил, что соглашение упрощает передвижение ювелирных и других видов продукции на территории стран-членов ЕАЭС.

“Соглашением определяются особенности операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС и распространяются на правовые отношения юридических и физических лиц, а также на зарегистрированных частных предпринимателей, осуществляющих деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями”, - представил Симонян.

Соглашение предусматривает положение, согласно которому с маркировкой пробы на территории одного государства-члена ювелирной и иной продукции в случае перемещения данной продукции на территорию другого государства-члена она не подлежат дополнительному исследованию и маркировке. Приложение к соглашению определяет критерии и правила классификации драгоценных камней, непригодных для изготовления ювелирных изделий. Маркировка одной страны-члена будет признаваться и другими государствами-членами ЕАЭС.

“Из представителей уполномоченных органов стран-членов будет создан контролирующий орган, который будет проводить инспекционные визиты для проверки соответствия стран-участниц законодательству”, - сказал заместитель министра экономики.

Соглашение подписано в Москве 22 ноября 2019 года.