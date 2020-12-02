Трехстороннее заявление последовательно воплощается в жизнь: Владимир Путин

Президент России Владимир Путин отметил важность оказания скоординированной помощи пострадавшим от нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом Путин сказал 2 декабря в ходе онлайн заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Он отметил, что на данный момент трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху, подписанное главами России, Армении и Азербайджана последовательно претворяется в жизнь.

“Всем хорошо известно, что были необходимы активные посреднические усилия России, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнуть полного прекращения огня и начала процесса стабилизации. В то же время мы следовали краеугольным договоренностям, достигнутым при сопредседательстве Минской группы ОБСЕ. На данный момент воплощается в жизнь трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана. Российские миротворцы в связи с конфликтом размещены в Лачинском коридоре”, - сообщил Путин.

Владимир Путин отметил важность оказания скоординированной помощи пострадавшим в зоне нагорно-карабахского конфликта.

“Необходимо оказание помощи в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенных инфраструктур, защитой культурных и религиозных памятников. Российская сторона, сотрудничая с Ереваном и с Баку, уже занимается всеми этими вопросами”, - отметил президент РФ.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Война была прекращена в 01:00 10 ноября. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы.

Норайр Шогикян