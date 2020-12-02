Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V" от коронавируса, они посетят учреждения здравоохранения, в которых прошли клинические исследования препарата, а также изучат производство вакцины. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Ранее сообщалось, что глава Росздравнадзора Алла Самойлова провела совещание с венгерской делегацией по вакцине "Спутнику V".

"В ходе визита делегация также посетит учреждения здравоохранения Москвы, в которых проходили клинические исследования, а также само производство вакцин",- говорится в сообщении.

Венгерские специалисты ознакомятся с разработкой, исследованиями и производством вакцины на всех этапах, уточнили в пресс-службе.