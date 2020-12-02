Начался процесс предоставления отпусков военнослужащим, участвовавшим в войне
12:59, 2 Декабрь, 2020
Министерства обороны Республики Армения сообщает о начале процесса предоставления отпусков военнослужащим, участвовавшим в войне. Как сообщает Арменпресс, Министерство обороны распространило сообщение, касающееся этого процесса.
“Как ранее и обещал министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян, с 1 декабря начался процесс предоставления отпусков военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях в Арцахе. Вчера в Армению прибыла первая большая группа военнослужащих”, - говорится в сообщении министерства.
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