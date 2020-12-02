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Совет НС Армении вновь созвал заседание по вопросу лишения Гагика Царукяна мандата

Совет НС Армении вновь созвал заседание по вопросу лишения Гагика Царукяна мандата

Совет Национального собрания Армении вновь созвал заседание для внесения дополнения в  обращение в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий лидера фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна. Арменпресс передает информацию с официального сайта парламента.

На повестке дня вопрос о внесении дополнения в решение № АГХКО-065 от 24 ноября 2020 года “Об обращении в Конституционный суд по вопросу о прекращении полномочий депутата Национального Собрания Гагика Царукяна”.

В частности, планируется внести дополнение в виде пункта 1.1 следующего содержания:

“1.1: Настоящее решение в установленный законом срок направить в Конституционный суд с приложенным заявлением.

Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования”.

Заседание начнется в 13:00.

На заседании Совета Национального собрания 24 ноября было принято решение обратиться в Конституционный суд с просьбой о прекращении парламентских полномочий лидера фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна. В качестве основания для решения обратиться в Конституционный суд по данному вопросу были процитированы статья 95 Конституции и заключение Комитета по предупреждению коррупции от 26 октября 2020 года “О нарушении депутатом парламента требований несовместимости” от 03/2020.


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