Совет НС Армении вновь созвал заседание по вопросу лишения Гагика Царукяна мандата

Совет Национального собрания Армении вновь созвал заседание для внесения дополнения в обращение в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий лидера фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна. Арменпресс передает информацию с официального сайта парламента.

На повестке дня вопрос о внесении дополнения в решение № АГХКО-065 от 24 ноября 2020 года “Об обращении в Конституционный суд по вопросу о прекращении полномочий депутата Национального Собрания Гагика Царукяна”.

В частности, планируется внести дополнение в виде пункта 1.1 следующего содержания:

“1.1: Настоящее решение в установленный законом срок направить в Конституционный суд с приложенным заявлением.

Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования”.

Заседание начнется в 13:00.

На заседании Совета Национального собрания 24 ноября было принято решение обратиться в Конституционный суд с просьбой о прекращении парламентских полномочий лидера фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна. В качестве основания для решения обратиться в Конституционный суд по данному вопросу были процитированы статья 95 Конституции и заключение Комитета по предупреждению коррупции от 26 октября 2020 года “О нарушении депутатом парламента требований несовместимости” от 03/2020.