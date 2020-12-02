Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов уйти со своего поста, если оппозиция одержит победу на предстоящих парламентских выборах в стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если мы выиграем, мы пойдем вперед, но я также должен сказать, что оставляю свою судьбу в ваших руках, если оппозиция выиграет, я уйду с поста президента, если оппозиция одержит победу на выборах, я больше здесь не останусь, моя судьба в руках народа Венесуэлы", - заявил Мадуро во время выступления во вторник, которое транслировалось государственным телевидением страны.

Выборы в Национальную ассамблею, однопалатный парламент Венесуэлы, состоятся 6 декабря с участием 107 политических партий и объединений. Оппозиционный блок с участием партии бывшего спикера этого органа Хуана Гуаидо решил не участвовать в выборах.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Действующий в тот момент спикер Национальной ассамблеи Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.