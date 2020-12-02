Раненым военнослужащим нужна ваша кровь: Гематологический центр им. профессора Р. О. Йоляна

Гематологический центр им. профессора Р. О. Йоляна сообщает, что есть необходимость пополнения запасов крови, раненым военнослужащим нужна кровь.

“Дорогие соотечественники, мы вновь рассчитываем на вашу поддержку. Для пополнения запасов крови обращайтесь в Банк крови Гематологического центра. Требуются все группы крови, но в первую очередь группа крови A (II) RH + (вторая положительная). Многим исцеляющимся военнослужащим нужна ваша кровь. Банк крови Гематологического центра открыт с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00. Прием доноров осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность”, - Арменпресс передает обращение центра.

Абсолютными противопоказаниями для сдачи крови являются инфекционные заболевания: ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит, при лабораторно-положительном ответе на вирусный гепатит, сифилис, врожденный или приобретенный, все формы туберкулеза, бруцеллез и др. Противопоказания включают и ряд заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, пищеварительной систем, злокачественные новообразования, болезни крови и др. Помимо этих противопоказаний, противопоказания касаются и лиц из следующих групп риска: гомосексуалисты, проститутки, лица, бывшие в тюрьмах, пациенты с вирусным гепатитом, ВИЧ/СПИДом и члены семей ВИЧ-инфицированных.