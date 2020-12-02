Объявлены победители конкурса на разработку рекреационных объектов парка Дружбы в Армении

Победителем сразу в двух номинациях — «Типовые архитектурные элементы» и «Уникальный архитектурный элемент» — стало московское бюро IND Architects. Создавая дизайн павильонов вернисажа, архитекторы взяли за основу зигзагообразные элементы традиционной армянскоий архитектуры. Ячейки-модули могут менять свою конфигурацию — линейную для ритейла или выставок, волнообразную для фудкорта и кольцевую — для объединения мастеров одного ремесла по тематическому принципу. Разнообразие достигается за счет трансформирующихся деревянных конструкций с натягивающимся тентом, который своим узором напоминает нарядный армянский ковер.

Вернисаж рассчитан на круглогодичное использование. Концепция павильона садовой школы вдохновлена ремесленной историей города и освещает уникальность национальных искусств. Внутренний каркас из металлических профилей создан на основе ортогональной сетки, позволяя павильону быть модульным. Раздвижные перегородки трансформируют пространство интерьера под необходимый формат мероприятий: ярмарка, вернисаж, лекции, мастер-классы, свободное использование. Зеленая площадь возвращается на крышу павильона за счет эксплуатируемой кровли.

В номинации «Малые архитектурные формы» победил консорциум России и Армении SULIMAN, RAKOVSKAYA & SOFOYAN. В образе парковой скамьи архитекторы стремились найти легенду и сказание и показать культурный код Армении. Дерево и массивный камень соединяются так, чтобы дерево дышало со всех сторон. На плоских лицевых торцах камня можно разместить художественную или информационную графику-барельефы, рассказывая людям об этом месте. Длина скамьи может меняться в зависимости от контекста, собираясь в линейные и групповые композиции.

Конкурс является частью проекта комплексного развития парка, раскрывающего идентичность города и идею международной взаимопомощи. Всего было получено 84 заявки из 16 стран и 37 городов. Активное участие приняли и локальные архитекторы, в том числе две коллаборации. Отбор победителей прошел методом онлайн-голосования экспертного жюри. Основным критерием оценки участников стало соответствие работ принципам проектирования: функциональность, экологичность, эргономичность, возможность реализации. Также учитывались соответствие техническому заданию, архитектурный облик, стоимость реализации и решения по локальной идентичности, а именно, адаптация современных решений к культурному контексту Армении.

В состав профессионального жюри конкурса вошли Генеральный директор консалтингового бюро «Атлас» Александра Сытникова, архитектор и исследователь Андрей Иванов, заместитель председателя комитета по градостроительству Республики Армения Нуне Петросян, партнер архитектурного бюро Karres en Brands Дариус Резнек, со-основатель ландшафтного бюро Openfabric Франческо Гарофало, ландшафтный архитектор и сооснователь бюро Glaßer und Dagenbach GBR Удо Дагенбах, главный архитектор и партнер бюро OFFCON Федор Ращевский, помощник губернатора Ширакской области Республики Армения Эмма Багдасарян, исполнительный директор фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) Елена Абовян. Соучредитель фонда IDeA Рубен Варданян: «Жизнь продолжается и несмотря на всё произошедшее мы будем строить новую Армению для наших детей.

Восстановленный и переосмысленный парк Дружбы станет уникальным общественным пространством, способствующим развитию туризма и инфраструктуры города. В этом плане международный конкурс дал возможность молодым и талантливым архитекторам внести свой вклад в развитие города Гюмри, известного своей богатой историей, культурой и традициями. Победители станут соавторами нового, современного общественного пространства. Для нас крайне важно, что жители Гюмри активно участвуют в концептуальном планировании парка и считают важным проведение международного конкурса, который не только создал новый прецедент, но и отразил основную идею парка – символ дружбы.

Этот проект объединил много людей и действительно станет парком дружбы и благодарности». Федор Ращевский, главный архитектор и партнер бюро OFFCON: «Малые архитектурные формы не имеют в своей значимости привязки к территории. Это язык, на котором город говорит со своими жителями и гостями, это универсальная метрика степени современности страны – развитая общественная городская жизнь, которая нуждается в качественном пространстве, с малыми формами в том числе». Cо-основатель ландшафтного бюро Openfabric Франческо Гарофало: «Основные критерии, которыми я руководствовался при выборе победителей – креативность предложений и качество композиции. Ряд идей очень вдохновляющие и самобытные, было бы здорово увидеть их реализованными. Малые архитектурные формы интересны в широком смысле. Благодаря своему масштабу их возможно реализовать при ограниченном бюджете». Партнер архитектурного бюро Karres en Brands Дариус Резнек: «В работах участников мне было интересно посмотреть, насколько успешно они перевели культурную самобытность Армении и локальную идентичность в современные архитектурные решения. Во многих отношениях отдельные элементы парка важнее, чем любые другие аспекты его дизайна, и конкурс стал уникальной возможностью взять ответственность за их формирование».

Парк расположен в северной части города, между историческим центром и жилыми, промышленными районами. Центральная улица города соединяет все главные достопримечательности и общественные пространства Гюмри. Обновленный парк станет первой современной зеленой территорией на популярном маршруте среди местных жителей и туристов. * Фонд IDeA Благотворительный фонд «Инициативы развития Армении» – частная некоммерческая организация по реализации долгосрочных программ устойчивого развития Армении. В партнерстве с государственными структурами, международными организациями, частными инвесторами и местным сообществом фонд оказывает положительное воздействие на социально-экономическую ситуацию в стране. Ключевые элементы концепции развития – рост благосостояния, гармоничная среда обитания, высокое культурное развитие и сохранение идентичности. Особое стратегическое значение для городского развития и туризма имеет программа развития Гюмри.