Депутаты “Моего шага” создадут рабочую группу быстрого реагирования на проблемы бизнеса

Депутаты фракции “Мой шаг” Национального собрания Армения, занимающиеся экономическими вопросами, решили создать рабочую группу, которая будет оперативно реагировать на проблемы бизнеса и бизнесменов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель постоянной комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян.

“Мы обсудили с депутатами “Моего шага” постоянной комиссии по экономике и других комиссий, которые занимаются экономическими вопросами, и решили создать группу для быстрого реагирования на экономические проблемы. То есть будет рабочая группа, которая займется всеми проблемами, которые требуют оперативного решения, проблемами наших бизнесменов, будет ли это связано со строительными работами, с работой различных государственных органов и т. д.”, - сказал депутат.

Он заверил, что они постараются организовать группу как можно скорее, чтобы люди очень быстро получали ответы на свои вопросы. При желании они готовы привлечь и своих оппозиционных партнеров, проект решения о создании рабочей группы будет одобрен на внеочередном заседании комиссии.

Тунян также призвал сотрудников государственных органов действовать максимально оперативно, чтобы не создавать дополнительных проблем для бизнеса, не откладывать на потом, не использовать против бизнеса различные нормативные акты с разной трактовкой. “На данном этапе, и после этого, я призываю всех нас к более высокому уровню ответственности”, - сказал Тунян.

Анна Григорян