Виталий Баласанян назначен секретарем Совета безопасности Арцаха

Указом президента Республики Арцах Араика Арутюняна от 2 декабря, Виталий Михайлович Баласанян назначен секретарем Совета безопасности Республики Арцах. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

По случаю назначения президент Арутюнян принял Виталия Баласаняна. Обсуждались вопросы выхода из сложившейся ситуации и вопросы внутренней и внешней безопасности республики.