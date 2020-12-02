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Виталий Баласанян назначен секретарем Совета безопасности Арцаха

Виталий Баласанян назначен секретарем Совета безопасности Арцаха

Указом президента Республики Арцах Араика Арутюняна от 2 декабря, Виталий Михайлович Баласанян назначен секретарем Совета безопасности Республики Арцах. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

По случаю назначения президент Арутюнян принял Виталия Баласаняна. Обсуждались вопросы выхода из сложившейся ситуации и вопросы внутренней и внешней безопасности республики.


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