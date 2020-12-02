Спасатели в Гадрутском районе ведут работы по поиску тел погибших военнослужащих

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха ведет поиск тел погибших военнослужащих в Гадрутском районе. Работы пока не ведутся в районах Зангелана, Физули, Джебраиа, к югу от Гадрута. Между Международным комитетом Красного Креста и азербайджанской стороной ведутся переговоры. Об этом Арменпресс сообщил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

“В результате проведенных поисков, на сегодняшний день уже обнаружено 655 тел, они переданы родителям. 1 декабря работы продолжились в Гадрутском районе, спасатели пока не вошли в город Гадрут. В этом районе найдено 19 тел. В настоящее время поисковые работы продолжаются в районе Гадрута”, - представил Тадевосян.

По словам представителя ГСЧС, спасатели еще не достигли районов Зангелана, Физули, Джебраила к югу от Гадрута, но в последние два - три дня в переговорах между Международным комитетом Красного Креста и азербайджанской стороной произошел положительный сдвиг.

“У нас есть потенциал для проведения поисковых операций, проблема в вопросе переговоров. Азербайджан не разрешал проводить поисковые операции, теперь разрешение есть. Переговоры между Международным комитетом Красного Креста и азербайджанской стороной продолжаются, а мы проводим поиски”, - сказал Тадевосян.

Зара Аматуни, руководитель коммуникационных программ офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении, сообщила, что стороны конфликта решают, где и когда проводить поиски, МККК является лишь посредником.

“МККК играет вспомогательную роль, но мы не можем объяснить или прокомментировать, почему стороны приняли то или иное решение. Работа продолжается, поиски ведутся ежедневно, они не прекращаются”, - сказала Аматуни.

1 декабря родители и родственники пропавших без вести военнослужащих провели акцию протеста перед воинской частью Эчмиадзина, требуя от властей проведения поисковой операции в Зангеланском районе. Камо Малхасян, начальник военной части Эчмиадзина, вышел к родителям и заверил их, что поиски в этом районе будут проведены уже в ближайшие два дня.