Илон Маск назвал примерные сроки отправки человека на Марс
11:53, 2 Декабрь, 2020
Основатель SpaceX Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет", - сказал Маск на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.
Видеозапись мероприятия размещена в интернете.
"Если нам повезет, то, может, и за четыре года", - добавил он.
Маск отметил, что отправить на Марс корабль без команды планируется в течение двух лет.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен