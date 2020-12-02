Илон Маск назвал примерные сроки отправки человека на Марс

Основатель SpaceX Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет", - сказал Маск на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

Видеозапись мероприятия размещена в интернете.

"Если нам повезет, то, может, и за четыре года", - добавил он.

Маск отметил, что отправить на Марс корабль без команды планируется в течение двух лет.