При уничтожении боеприпасов в Арцахе погибли двое военнослужащих

На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в восточном направлении, 1 декабря при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва вывозимых боеприпасов погибли военнослужащие Армии обороны Жирайр Вачикович Матевосян, 2001 г. р. и Гегам Меружанович Ованнисян 2001 г. р.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Арцаха.

“Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших военнослужащих”, - говорится в сообщении.