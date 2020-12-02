Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году

Действующий президент США Дональд Трамп намекнул сторонникам, что будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если ему все же не удастся остаться в этой должности по итогам выборов 2020 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Politico.

"Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года", - приводит газета слова Трампа во время его выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии.

Ранее о намерении Трампа баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году сообщили различные СМИ. Газета New York Times писала, что Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, как только подтвердится победа его оппонента Джо Байдена в 2020 году. Издание Daily Beast со ссылкой на свои источники сообщило при этом, что Трамп высказывал идею провести мероприятие, связанное с выдвижением, на неделе инаугурации или в тот же день.

Трамп не признает победу Байдена на выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах ряда штатов.