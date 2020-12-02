Фильм Норы Мартиросян “Когда утихнет ветер” удостоился специального приза “CINEMANII”
11:26, 2 Декабрь, 2020
После трех недель онлайн-показов фильмов был объявлен список победителей 26-го фестиваля “CINEMANIA”.
Как передает Арменпресс, фильм Норы Мартиросян “Когда утихнет ветер” удостоился специального приза жюри.
Как сообщает Национальный киноцентр Армении, картина была снята при финансовом содействии киноцентра (совместное производство Франция-Армения-Бельгия).
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