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Фильм Норы Мартиросян “Когда утихнет ветер” удостоился специального приза “CINEMANII”

Фильм Норы Мартиросян “Когда утихнет ветер” удостоился специального приза “CINEMANII”

После трех недель онлайн-показов фильмов был объявлен список победителей 26-го фестиваля “CINEMANIA”.

Как передает Арменпресс, фильм Норы Мартиросян “Когда утихнет ветер” удостоился специального приза жюри.

Как сообщает Национальный киноцентр Армении, картина была снята при финансовом содействии киноцентра (совместное производство Франция-Армения-Бельгия).


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