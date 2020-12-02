“Оринац еркир” опровергает подлинность заявления, распространенного от имени Артура Багдасаряна

Заявление, распространенное от имени председателя совета партии “Оринац еркир” Артура Багдасаряна о том, что Багдасарян присоединяется к партиям, требующим отставки премьер-министра, является ложным. Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь партии “Оринац еркир” Ваге Торосян.

“Такой позиции нет, это ложная информация. Решение о возвращении в политику еще не принято”, - сообщил Торосян.

В электронном письме, отправленном с адреса [email protected] также упоминается, что Багдасарян встречался с лидером партии “Родина” Артуром Ванецяном. Информацию об этой встрече опровергает и партия “Родина”.

“Артур Ванецян никогда не встречался с Артуром Багдасаряном, ничего и никогда они не обсуждали. В информационных источниках появилась ложная информация, что Артур Багдасарян якобы встречался с председателем партии “Родина” Артуром Ванецяном и якобы обсуждались некоторые вопросы”, - написал представитель партии Арсен Бабаян.

2 декабря с электронной почты [email protected] было распространено заявление, что председатель партии “Оринац еркир” Артур Багдасарян встретился с председателем партии “Родина” Артуром Ванецяном и обсудил форматы возможного сотрудничества. “Я принял решение присоединиться к требованию 17 партий и призвать все силы объединиться вокруг этой повестки. Совместными усилиями мы сможем разрешить политический кризис в стране и противостоять всем вызовам”, - говорилось в заявлении.