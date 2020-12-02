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“Оринац еркир” опровергает подлинность заявления, распространенного от имени Артура Багдасаряна

“Оринац еркир” опровергает подлинность заявления, распространенного от имени Артура Багдасаряна

Заявление, распространенное от имени председателя совета партии “Оринац еркир” Артура Багдасаряна о том, что Багдасарян присоединяется к партиям, требующим отставки премьер-министра, является ложным. Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь партии “Оринац еркир” Ваге Торосян.

“Такой позиции нет, это ложная информация. Решение о возвращении в политику еще не принято”, - сообщил Торосян.

В электронном письме, отправленном с адреса [email protected] также упоминается, что Багдасарян встречался с лидером партии “Родина” Артуром Ванецяном. Информацию об этой встрече опровергает и партия “Родина”.

“Артур Ванецян никогда не встречался с Артуром Багдасаряном, ничего и никогда они не обсуждали. В информационных источниках появилась ложная информация, что Артур Багдасарян якобы встречался с председателем партии “Родина” Артуром Ванецяном и якобы обсуждались некоторые вопросы”, - написал представитель партии Арсен Бабаян.

2 декабря с электронной почты [email protected] было распространено заявление, что председатель партии “Оринац еркир” Артур Багдасарян встретился с председателем партии “Родина” Артуром Ванецяном и обсудил форматы возможного сотрудничества. “Я принял решение присоединиться к требованию 17 партий и призвать все силы объединиться вокруг этой повестки. Совместными усилиями мы сможем разрешить политический кризис в стране и противостоять всем вызовам”, - говорилось в заявлении.


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