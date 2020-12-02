Среднемесячная температура воздуха в Армении будет выше на 1-2 градуса: прогнозы на декабрь

Согласно климатической характеристике декабря, относительная влажность воздуха в республике будет достаточно высокой - 70% и более. Среднее количество осадков составит - 38 мм. Минимальное количество осадков (до 20 мм) будет наблюдаться в низменных районах Араратской долины и на юго-востоке. В прибрежных районах озера Севан оно достигнет 20 - 25 мм, в предгорьях - 30 мм, в горных районах - 60 мм, в высокогорных районах - 80 - 90 мм. Самое большое количество осадков в декабре в республике наблюдались в 1946, 1956, 1958, 1969, 1987, 2003 годах, когда количество осадков составляло 200 - 300% месячной нормы, самое меньшее - в 1911, 1947, 1961, 1980, 1995, 1999, 2004 годах, когда в долинах республики вообще не выпадало осадков. Как передает Арменпресс, ГНКО “Центр Центр гидрометеорологии и мониторинга” сообщает, что осадки в основном будут в виде снега. В теплых регионах Северо-Востока и Юго-Востока в течение первой или второй декады декабря не образуется устойчивого снежного покрова. В основном будет преобладать безветренная погода, ветры высокой скорости будут в горах и на перевалах. Максимальная скорость достигнет 18 - 20 м/с, шквалы до - 23 м/с. Солнечные часы будут в пределах - 116. Декабрь характеризуется частыми туманами. Чаще всего туманы будут наблюдаться в Араратской долине, в Сюнике и в Шираке.

Среднемесячная температура воздуха в Ереване прогнозируется на уровне +1 ... + 2 0С, что на 1 - 2 градуса выше многолетнего среднего значения. В первой декаде месяца днем температура воздуха может подниматься до +8 ... + 10 0С, в третьей декаде температура воздуха может опускаться до -10 ...- 13 0С (наблюдаемый исторический минимум: -29,8 0С, максимум: +22 0C). Месячное количество осадков будет ниже нормы (норма 25 - 30 мм). В некоторые дни будут туманы.

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