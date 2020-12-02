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В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю

В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю вновь выросло почти на четыре миллиона. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, по состоянию на 29 ноября в мире было зафиксировано свыше 61,8 миллиона случаев заражения COVID-19. При этом рост на прошедшей неделе был немного ниже, чем неделей ранее – 3 935 330 против 4 060 891.

Число скончавшихся пациентов с начала пандемии превысило 1,4 миллиона. За прошлую неделю скончались более 69 тысяч человек. Согласно данным организации, наибольший рост летальных случаев был отмечен на прошлой неделе в Северной и Южной Америках.

Начиная с сентября, число случаев заражения COVID-19 еженедельно превышало показатели предыдущей недели и достигало рекордных значений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.


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