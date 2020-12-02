В Сенате США считают, что Вашингтон должен оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху

Соединенные Штаты должны оказать помощь Нагорному Карабаху, который пострадал от гуманитарного кризиса. Такое мнение выразили старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и сенатор Роб Портман (республиканец от штата Огайо) в совместном заявлении, которое во вторник распространила пресс-служба демократа, сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Они призвали комитет по ассигнованиям верхней палаты американского законодательного органа "выделить финансовые средства в рамках итогового законопроекта об ассигнованиях на 2021 финансовый год (начался 1 октября) на урегулирование продолжающегося гуманитарного кризиса на Южном Кавказе".

Менендес и Портман "подчеркнули серьезность кризиса и исключительную важность американской помощи". "Гуманитарная ситуация на Южном Кавказе ужасная, и с приближением зимы она будет только ухудшаться", - полагают сенаторы. В пример они приводят распространение коронавируса, а также "поддерживаемый Турцией недавний конфликт между Азербайджаном и Арменией, который нанес долговременный ущерб инфраструктуре региона и привел к перемещению более половины этнического армянского населения Нагорного Карабаха, в том числе 90% женщин и детей региона", сообщили в пресс-службе. "Боевые действия, возможно, и прекратились, но нанесенный ими ущерб продолжит приводить к гибели людей в отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества", - считают сенаторы.

"Соединенные Штаты должны продолжать нашу давнюю традицию выделения гуманитарной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, например тысячам этнических армян, которые были вынуждены покинуть свои дома или иным образом пострадали от насилия", - считают сенаторы.