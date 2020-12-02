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Российские миротворцы ведут работы по разминированию территорий социальных объектов Степанакерта

Российские миротворцы ведут работы по разминированию территорий социальных объектов Степанакерта

Российские миротворцы продолжают работы по разминированию территорий социальных объектов в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, со ссылкой на Минобороны РФ, в течение последних нескольких дней завершено исследование, поиск и подрыв взрывоопасных предметов на территории Степанакертской школы N 10.

Российские военнослужащие Центра гуманитарного разминирования проверили наличие взрывоопасных предметов и в окрестностях школы. Кроме того, были проведены работы по восстановлению электроснабжения, отопления, а также необходимого школьного имущества и материальной базы.

В ближайшее время при содействии российских миротворцев планируется открытие и других учебных заведений.

В общей сложности инженерные подразделения в Нагорном Карабахе разминировали более 34 гектаров территории, около 12 км дороги, исследовано более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1 077 взрывоопасных предметов.

 

 


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