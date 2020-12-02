Артур Багдасарян заявил о присоединении к партиям, требующим отставки премьер- министра

Председатель совета партии “Оринац еркир” Артур Багдасарян объявил, что он присоединяется к партиям, требующим отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, заявление Артура Багдасаряна распространила партия “Оринац еркир”.

“Дорогие соотечественники, как вам известно, в этом году 27 ноября в Москве я встретился со своим бывшим коллегой, секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, с которым мы обсудили механизмы и направления сотрудничества в свете новых реалий.

Я постоянно слежу за политическими процессами, считаю, что в этот ответственный момент Армении нужны мы все. Вчера я встретился и с председателем партии “Родина” Артуром Ванецяном и обсудил форматы возможного сотрудничества. Я принял решение присоединиться к требованию 17 партий и призвать все силы объединиться вокруг этой повестки.

Совместными усилиями мы сможем разрешить политический кризис в стране и противостоять всем вызовам”- говорится в заявлении.