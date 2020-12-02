Для получения категории учителям нужно представить необходимые документы

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения сообщает, что документы, необходимые для получения квалификационной категории учителя общеобразовательного учебного заведения, принимаются до 11 декабря 2020 года включительно.

Как передает Арменпресс, процесс возобновится с 14 января 2021 года.

Напомним, что приказом министра образования и науки Республики Армения № 03-Н от 6 августа 2019 года были внесены некоторые изменения в перечень документов, необходимых для присвоения квалификационных категорий учителя общеобразовательного учебного заведения, утвержденных приложением приказа министра образования и науки Республики Армения № 1031-Н от 15 августа 2013 года. Во-первых, из обязательного списка документов изъят пункт о пребывании в оценочной комиссии учебников, вместо этого добавлен пункт об учащихся, получивших диплом или грамоту, или медаль на международных и республиканских олимпиадах по предмету, преподаваемому учителем.

Ранее учителя должны были представлять справку о прохождении рекомендованных Министерством НОКС курсов переподготовки, сейчас принимается справка о курсах переподготовки в организациях, имеющих меморандумы с министерством. Добавлены две новые характеристики: признание в качестве тренера в программе сотрудничества европейских школ “Twinning” в течение последних двух лет, проведение обучения или наличие европейского сертификата качества. В качестве характеристики принимаются также грамоты или благодарственные грамоты Министерства НОКС.

В соответствии с этим, необходимы следующие документы:

1) Заявление на имя министра образования, науки, культуры и спорта;

2) Копия паспорта;

3) Свидетельство о переподготовке учителя общеобразовательного учебного заведения, подлежащего аттестации, и копия аттестационного листа о соответствии занимаемой должности;

4) Копия документа (диплома) об образовании;

5) Копию трудовой книжки или выданная директором справка;

6) Документы, удостоверяющие характеристики, для получения соответствующей категории.