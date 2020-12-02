На автотрассе Аштарак-Агарак произошло ДТП: есть жертва

В Арагацотнский региональный кризисный центр управления 1 декабря в 23:14 поступила информация о происшествии на трассе Аштарак-Агарак. Об этом Арменпресс сообщили в управлении информации и общественных связей МЧС Республики Армения.

На место происшествия выехал пожарный расчет пожарно-спасательного отряда регионального спасательного управления МЧС.

Выяснилось, что на 4-м км трассы Аштарак-Агарак, выехав с проезжей части дороги, перевернулся автомобиль марки “Мерседес Е” (водитель Айк Г., 1994 г. р.).

Спасатели обнаружили тело водителя примерно в 30 метрах от машины, перенесли к машине скорой помощи, после чего обесточили автомобиль.