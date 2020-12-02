На территории Армении автодороги проходимы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что все автодороги на территории Армении проходимы.

Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС информировали, что в районе Арагаца Арагацотнской области и в городе Апаран слабый туман.

На участке села Манташ автодороги Артик-Алагяз, на участках Сисиан-Зангер и Мегри сар - местами гололедица.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области - труднопроходимы.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.