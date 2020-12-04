“Ереванский бестселлер”: “Sapiens” на первом месте, документальная литература, октябрь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства “Арменпресс” на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. В список не включены энциклопедии. Данные списка составлены по итогам продаж за октябрь.

Книга Юваля Ной Харари “Sapiens. Краткая история человечества” на первом месте. Сто тысяч лет назад на Земле жили не менее шести человеческих видов, сегодня - всего один “Homo sapiens”. Что произошло с другими и что ожидает нас? Большая часть книг об истории человечества проявляет либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы. Его история начинается 70 000 лет назад, когда только появилось мировоззрение. Гарри рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте больших идей. Харари заставляет заглянуть в будущее, потому что в последние десятилетия люди стали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и какими мы хотим быть?

На втором месте - книга Юваля Ной Харари “21 урок XXI века”. В этой книге Харари поднимает множество важных вопросов, на которые необходимо ответить для нашего выживания. На пути к пониманию нашего прошлого и настоящего Харари вынужден думать о ценностях и их значении, чтобы понять, какова наша миссия в этом мире, полном информации и неопределенности. В 21 главе, которая одновременно и провоцирует бунт и дает пищу для размышлений, Харари затрагивает множество вопросов. Каким образом мы можем защитить нашу свободу выбора, когда нас преследует множество данных? Как будет выглядеть рынок труда в будущем и какие навыки нам понадобятся, чтобы этого избежать? Как нам бороться с угрозой терроризма? Почему либеральная демократия переживает кризис?

На третьем месте - книга Каро Варданяна “Взрывы в Турции и ... не только. АСАЛА изнутри”. В книге представлена информация, предоставленная одним из неизвестных членов Армянской секретной армии освобождения Армении (АСАЛА). Многие события раскрываются впервые. Этот таинственный человек совершил более 100 взрывов, направленных против интересов Турции и ряда протурецких стран. Автор дополнил его рассказы и информацией, собранной в результате многолетних исследований, которые помогут получить полное представление о предпосылках, целях, результатах вооруженных действий и многих других вопросах, связанных с деятельностью АСАЛА.

“Эмоциональный интеллект” Дэниела Гоулмана на четвертом месте. В чем залог успеха, почему и умные люди иногда терпят неудачу, какую роль играют эмоции в межличностных отношениях, в работе, здоровье, образовании и воспитании? В этой блестящей работе американского психолога Дэниела Гоулмана обобщены достижения психологии и неврологии в эмоциональной сфере, которые проливают свет на подобные вопросы. Книга впервые вышла в свет в 1995 году, и до сих пор она продолжает считаться одной из лучших работ в области эмоционального интеллекта. Она переведена на более чем 40 языков, и ее миллионные тиражи проданы по всему миру.

На пятой горизонтали - книга Робина Шарма “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

На шестом месте книга Марка Мэнсона “Тонкое искусство пофигизма”. В этом пособии по самосовершенствованию известный блогер учит тому, что для того, чтобы быть счастливым, не нужно постоянно притворяться, будто все хорошо, а уметь смотреть в глаза трудностям. Нас на протяжении десятилетий учили, что для того, чтобы быть счастливыми и богатыми, нужно иметь позитивное мышление. Но эта эпоха закончилась. Автор научными исследованиями и с помощью черного юмора объясняет, что для улучшения качества жизни не нужно из лимона делать лимонад, а просто надо его съесть. Мэнсон, рассказывая личные истории, иногда и с неподобающим юмором, создает среду уникальной близости.

Седьмое место заняла книга Ваагна Дилбаряна “100 секретов бизнеса”. Книга, полностью, представляет собой практический совет. Цель состоит в обучении нашего поколения, в описании более грамотных деловых подходов к своей карьере и к своим собственным проектам. Книга рассчитана на тех, кто интересуется бизнесом - бизнесменов, специалистов, студентов. Прочитав эту книгу, читатель узнает 100 подходов, шагов, приемов, методов, форм, правил, принципов развития собственного бизнеса.

На восьмом месте - книга Наполеона Хила “Думай и обогащайся”. В известной книге этого американского автора представлены шаги и средства для обогащения, создания капитала, основанные как на анализе собственного опыта автора, так и опыта многих богатых людей, которые были использованы и стали полезны для того, чтобы стать успешными многими людьми.

На девятом месте Дэниел Смит с книгой “Думай, как Стив Джобс”. На страницах этой вдохновляющей книги Дэниел Смит размышляет о жизни, карьере Джобса и цитирует известные мысли этого великого человека также и слова, сказанные о нем, представляя его философию, уроки бизнеса и даже впечатляющие неудачи, которые помогли ему достичь невероятных достижений. Книга поможет вам взглянуть на мир глазами гения с мощным воображением.

На десятом месте - книга Мишель Обамы “Becoming. Моя история”. Когда Мишель Робинсон была маленькой девочкой, ее мир был ограничен кварталом Чикаго Саут Сайд. Там она жила в маленькой квартирке двухэтажного дома, разделяя спальню с братом Крейгом. Вскоре жизнь повела ее в другую даль - в Принстонский университет, где она на себе впервые почувствовала, что значит быть единственной чернокожей девушкой в аудитории. Затем в ее жизни появилась стеклянная башня, где она работала корпоративным юристом. И именно там, однажды летним утром в ее кабинете появился студент юридического факультета Барак Обама и перевернул все ее тщательно разработанные программы.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).