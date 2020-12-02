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Европейские индексы выросли - 01-12-20

Европейские индексы выросли - 01-12-20

МОСКВА, 2 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.69% и составил 13382.30 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.14% и составил 5581.64 пункта, британский FTSE вырос на 1.89% и составил 6384.73 пункта, а российский RTSI вырос на 2.27% и составил 1311.05 пункта.


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