Поражение “Реала”, победа “Ливерпуля” и другие результаты Лиги чемпионов

В футбольной Лиге чемпионов прошли матчи очередного тура группового этапа.

Как сообщает Арменпресс, соревновались клубы групп “А”, “В”, “С”, “D”. Матч “Атлетико” - “Баварией” в группе “А” завершился ничьей - 1:1. Российский “Локомотив” уступил “Зальцбургу” со счетом 1:3.

В группе “B” “Интер” обыграл мюнхенскую “Боруссию” со счетом 2:3, а донецкий “Шахтер” обыграл “Реал” со счетом 2:0.

В матче группы “C” “Порту” - ”Манчестер Сити” голов не забили, “Марсель” обыграл “Олимпиакос” со счетом 2:1.

В группе “D” “Ливерпуль” с небольшим счетом обыграл “Аякс”, счет игры - 1:0. Матч между “Аталантой” и “Мидтъюлландом” завершился вничью - 1:1.