Поражение “Реала”, победа “Ливерпуля” и другие результаты Лиги чемпионов
08:51, 2 Декабрь, 2020
В футбольной Лиге чемпионов прошли матчи очередного тура группового этапа.
Как сообщает Арменпресс, соревновались клубы групп “А”, “В”, “С”, “D”. Матч “Атлетико” - “Баварией” в группе “А” завершился ничьей - 1:1. Российский “Локомотив” уступил “Зальцбургу” со счетом 1:3.
В группе “B” “Интер” обыграл мюнхенскую “Боруссию” со счетом 2:3, а донецкий “Шахтер” обыграл “Реал” со счетом 2:0.
В матче группы “C” “Порту” - ”Манчестер Сити” голов не забили, “Марсель” обыграл “Олимпиакос” со счетом 2:1.
В группе “D” “Ливерпуль” с небольшим счетом обыграл “Аякс”, счет игры - 1:0. Матч между “Аталантой” и “Мидтъюлландом” завершился вничью - 1:1.
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