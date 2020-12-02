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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Азербайджан продолжает провоцировать

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Азербайджан продолжает провоцировать

“На второй же день после прекращения огня в Арцахе Турция заговорила об открытии коммуникационных путей в регионе, подчеркнув, что это будет выгодно и гражданам Армении. И сегодня президент Азербайджана активно говорит об открытии транспортных коридоров. Но здесь нелогичны и спешка этих двух государств и такой излишний оптимизм, когда решения ждут многие другие первичные вопросы. Сегодня азербайджано-турецкая сторона тиражирует желание иметь маршрут сообщения через НКР. Если об этом открыто будет говориться на государственном уровне, это будет означать нарушение Азербайджаном принципов трехстороннего заявления с его возможными предсказуемыми и непредсказуемыми последствиями”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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