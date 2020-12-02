Газета “Айастани Анрапетутюн”: Нужно задействовать “код победителя”

“Многие из нас четкое представляют состояние Армении (Армении и Арцаха). Но только специалисты могут сказать, как с помощью определенных программ и просчитанных шагов поставить нашу страну на ноги. Во время войны и после нее “Айастани Анрапетутюн” обращалась к мнению многих экономистов, обсуждая тот или иной вопрос. Некоторые обсуждения представляют собой тщательный анализ, некоторые - нереалистичны (по крайней мере, на наш взгляд). Есть также представления, которые уже содержат четкие предложения с цифровыми вычислениями и целями.

Экономист Карен Адонц, например, говорил о необходимости иметь “национальную стратегию”, о немедленном создании военно-экономического комитета и даже о реальной возможности достижения военно-экономического паритета с Турцией. Реальной, потому что практически для 10 миллионов армян - это реально. Если, конечно, задействовать “код победителя”, как выразился экономист. Карен Адонц в беседе с “Айастани Анрапетутюн” пояснил, к 2025 году мы должны быть готовы гарантировать безопасность Арцаха на 100%, к 2030 году в случае одностороннего разрыва заявления - восстановить территориальную целостность Арцаха. Для всего этого, конечно, необходимо, чтобы наша экономика правильно управлялась. Он также подчеркнул, что мы не должны сосредотачиваться на наших существующих возможностях и довольствоваться ими, потому что так мы не сможем выстоять, мы должны ставить цели и достигать их”.

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