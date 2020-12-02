“Айастани Анрапетутюн”: Азербайджан не имеет границ, признанных по нормам международного права

“Вопрос о демаркации Армении и Азербайджана должен стать предметом переговоров, должен рассматриваться не только профессионально, но и юридически. Это подразумевает обсуждение вопроса о границах, установленных и признанных в рамках норм международного права. Только в этой области можно дать принципиальное решение проблемы, что позволит избежать возможных разногласий и неверных толкований.

Рассматривая проблему с этой точки зрения, мы должны признать, что сегодняшний Азербайджан не имеет границ, в соответствии с нормами международного права”.

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