“Айастани Анрапетутюн”: Азербайджан не имеет границ, признанных по нормам международного права
08:47, 2 Декабрь, 2020
“Вопрос о демаркации Армении и Азербайджана должен стать предметом переговоров, должен рассматриваться не только профессионально, но и юридически. Это подразумевает обсуждение вопроса о границах, установленных и признанных в рамках норм международного права. Только в этой области можно дать принципиальное решение проблемы, что позволит избежать возможных разногласий и неверных толкований.
Рассматривая проблему с этой точки зрения, мы должны признать, что сегодняшний Азербайджан не имеет границ, в соответствии с нормами международного права”.
Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.
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