В Кабуле в результате подрыва взрывного устройства пострадали российские дипломаты

Во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле 1 декабря был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, по предварительной оценке, объектом тератаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан.

Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА.

Роспосольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства.