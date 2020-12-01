Вопрос розыска пропавших без вести находится в фокусе внимания высшего руководства РФ: посольство

Вопрос розыска военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, и передачи родственникам тел погибших находится в фокусе внимания высшего руководства Российской Федерации. Как передает Арменпресс, об этом заявило посольство РФ в Армении.

«В посольство поступают многочисленные обращения относительно розыска военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, и передачи родственникам тел погибших.

В полной мере разделяем тревогу и горе семей, столкнувшихся с большой человеческой трагедией. Российский миротворческий контингент и Межведомственный центр гуманитарного реагирования непосредственно вовлечены в решение этой острой проблемы, действуя в тесной координации с компетентными органами Республики Армения и Азербайджанской Республики, а также уполномоченными международными организациями.

Данный вопрос находится в фокусе внимания высшего руководства Российской Федерации, придающего особое значение всеобъемлющей имплементации положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.», - говорится в заявлении посольства.

Посольство РФ напоминает, что для помощи тем, кто оказался в этой трагической ситуации, министерством обороны Республики Армения создана специальная Комиссия по сбору и обработке информации по военнослужащим и другим лицам, погибшим, пропавшим без вести и попавшим в плен в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.