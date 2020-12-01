На дорогах Гегаркуникской области местами наблюдается гололедица
Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении автодороги проходимы. На дорогах Гегаркуникской области местами наблюдается гололедица.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в районе Арагац, городе Апаран Арагацотнского региона наблюдается легкий туман, на перевалах Спитака Лорийского региона, в городе Аштарак Арагацотнской области и на автодороге Абовян-Севан наблюдается туман, а в городе Талин идет снег.
Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, труднопроходимы.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.
Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
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