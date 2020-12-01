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Армения осуждает теракты: реакция МИД Армении на убийство Мохсена Фахризаде

Армения осуждает теракты: реакция МИД Армении на убийство Мохсена Фахризаде

Армения осуждает любые террористические акты в регионе и во всем мире. Об этом в ответ на вопрос государственного информационного агентства Арменпресс о реакции Армении на убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Вопрос: 27 октября в Иране был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. За убийством последовала реакция Ирана и ряда других стран. Как Армения, будучи граничащей с Ираном дружественной страной, реагирует на убийство высокопоставленного иранского чиновника?

Ответ: Выражаем наши глубокие соболезнования в связи с убийством известного иранского ученого и руководителя Организации исследований и инноваций при министерства обороны Исламской Республики Иран Мохсена Фахризаде.

Армения осуждает любые террористические акты в регионе и во всем мире.


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