Никакого вопроса о передаче Азербайджану какого-либо села Сюника не обсуждается: вице-губернатор
19:56, 1 Декабрь, 2020
Никакого вопроса о передаче Азербайджану какого-либо села Сюникской области не обсуждается. Как сообщает Арменпресс, об этом написал заместитель губернатора Сюника Нарек Бабаян на своей странице в Facebook.
«На данный момент дороги Сюникской области и трасса Капан-Горис безопасны, границы области контролируемы и безопасны, нигде в области не ведется демаркационных работ, никакого вопроса о передаче какого-либо села Сюникской области не обсуждается», - говорится в сообщении.
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