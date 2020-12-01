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Никакого вопроса о передаче Азербайджану какого-либо села Сюника не обсуждается: вице-губернатор

Никакого вопроса о передаче Азербайджану какого-либо села Сюника не обсуждается: вице-губернатор

Никакого вопроса о передаче Азербайджану какого-либо села Сюникской области не обсуждается. Как сообщает Арменпресс, об этом написал заместитель губернатора Сюника Нарек Бабаян на своей странице в Facebook.

«На данный момент дороги Сюникской области и трасса Капан-Горис безопасны, границы области контролируемы и безопасны, нигде в области не ведется демаркационных работ, никакого вопроса о передаче какого-либо села Сюникской области не обсуждается», - говорится в сообщении.


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