Время в Ереване: 11:07:36,   1 Декабрь

В Баку подтвердили намерение обменять пленных с Арменией по принципу "всех на всех"

В Баку подтвердили намерение обменять пленных с Арменией по принципу "всех на всех"

Азербайджан подтвердил намерение провести обмен пленными с Арменией по принципу "всех на всех". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится во вторник в заявлении Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.

"Азербайджан является сторонником обмена пленных и заложников по принципу "всех на всех", - указывается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что находятся в контакте с командованием российских миротворцев по вопросам, связанным с пропавшими без вести в зоне боев военнослужащими.

Кроме того, госкомиссия опровергла слухи о том, что на военном параде в Баку проведут армянских военнопленных.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации