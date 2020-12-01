Азербайджан подтвердил намерение провести обмен пленными с Арменией по принципу "всех на всех". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится во вторник в заявлении Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.

"Азербайджан является сторонником обмена пленных и заложников по принципу "всех на всех", - указывается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что находятся в контакте с командованием российских миротворцев по вопросам, связанным с пропавшими без вести в зоне боев военнослужащими.

Кроме того, госкомиссия опровергла слухи о том, что на военном параде в Баку проведут армянских военнопленных.