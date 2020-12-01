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Главный советник премьер-министра направлен в командировку в Сюникскую область

Главный советник премьер-министра направлен в командировку в Сюникскую область

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна главный советник премьер-министра Араик Арутюнян направлен в командировку в Сюникскую область. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства.

«1-4 декабря 2020 года главный советник премьер-министра Армении Араик Арутюнян направляется в командировку в Сюникскую область Республики Армения», - говорится в решении.

В решении премьер-министра Армении не отмечается причина командировки Араика Арутюняна.


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