Главный советник премьер-министра направлен в командировку в Сюникскую область
19:12, 1 Декабрь, 2020
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна главный советник премьер-министра Араик Арутюнян направлен в командировку в Сюникскую область. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства.
«1-4 декабря 2020 года главный советник премьер-министра Армении Араик Арутюнян направляется в командировку в Сюникскую область Республики Армения», - говорится в решении.
В решении премьер-министра Армении не отмечается причина командировки Араика Арутюняна.
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