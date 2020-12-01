Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится под председательством Путина
18:18, 1 Декабрь, 2020
Под председательством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции 2 декабря 2020 года пройдёт сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, планируется обсуждение вопросов союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности.
Ключевые решения сессии будут зафиксированы в итоговой декларации и ряде других документов.
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