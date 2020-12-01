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В Нагорный Карабах за сутки вернулись 846 беженцев

В Нагорный Карабах за сутки вернулись 846 беженцев

В Нагорный Карабах за сутки при содействии миротворцев РФ вернулись 846 беженцев, общее число достигло 26 тысяч. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"При содействии российских миротворческих сил в Нагорный Карабах с территории Армении за сутки вернулись 846 человек. В места прежнего проживания вернулись более 26 тысяч беженцев", - сказал он.


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